Ne dites plus "cdH" mais bien "Les Engagés" : le centre démocrate humaniste se régénère et change de nom

Rassemblés en congrès à Tour & Taxis (Bruxelles), les militants étaient appelés à voter en début de soirée pour approuver ce nouvel habillage, occasion d'une "refonte" du parti qui se veut "mouvement participatif et citoyen" et entend, selon son discours, briser les codes de la politique et rompre avec la particratie.

Le projet de nouveau manifeste, transmis le même jour, sera quant à lui ouvert à débat et amendements parmi la base, pour adoption à un congrès programmatique le 14 mai prochain. Il s'agit du résultat des deux années d'exercice participatif "Il fera beau demain", que le parti avait lancé en janvier 2020 après la déroute des élections de 2019.