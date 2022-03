Prix du carburant et de l’énergie : "une série de mesures choc" attendue ce lundi

À l'issue de celui-ci, les dirigeants des 27 ont confié à la Commission européenne la tâche de préparer pour la fin du mois un catalogue d'options, dont celle d'introduire des plafonds de prix temporaires sur le marché de gros du gaz naturel.

C'est une piste que la ministre belge de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen) avait évoquée il y a quelques semaines déjà, et qui a été défendue à Versailles par le Premier ministre, le libéral Alexander De Croo. A la suite du sommet, ce dernier a affirmé que le soutien était de plus en plus large parmi les pays membres.