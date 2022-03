La file d’attente est déjà longue au nouveau centre pour les réfugiés ukrainiens au Heysel

Les personnes accueillies, en majorité des femmes avec des enfants et des personnes âgées, sont admises par grappes et envoyées vers l'un des 42 bureaux d'enregistrement. Certaines d'entre elles disposent déjà d'une possibilité d'hébergement en Belgique. Pour d'autres, un "back office" - sorte de centre d'appels - tente de trouver des places auprès des communes. Si aucune place n'est trouvée rapidement, Fedasil a prévu un hébergement de crise. A ce jour, 2.059 personnes en ont bénéficié.



L'accueil de ces réfugiés constitue un défi sans précédent. Quelque 200.000 personnes pourraient ainsi se réfugier en Belgique, selon les estimations fournies par le Secrétaire d'Etat à l'Asile, Sammy Mahdi, soit bien plus que l'afflux de réfugiés de Syrie en 2015. La structure institutionnelle belge sera mise à l'épreuve. "On n'a pas le choix, on doit se donner la main", a souligné Sammy Mahdi.

Vu le statut particulier de ces réfugiés, qui ne sont pas des demandeurs d'asile et peuvent circuler et travailler au sein de l'Union européenne, leur enregistrement et leur accueil d'urgence dépendent du gouvernement fédéral, tandis que le problème de leur logement incombe aux Régions et aux communes. Jusqu'à présent, Fedasil dit trouver du répondant auprès des pouvoirs locaux mais est tributaire de quelques contraintes, comme les heures d'ouverture de certaines administrations communales.

L'hébergement d'urgence repose pour le moment sur environ 400 places à Bruxelles. L'objectif serait d'arriver à 5.000 places.