Les Rolling Stones fêtent leurs 60 ans en concert le 11 juillet au stade Roi Baudouin

Formé en 1962 par le guitariste et leader original Brian Jones, le pianiste Ian Stewart, le chanteur Mick Jagger et le guitariste Keith Richards, le groupe britannique fête 60 ans d'existence et se lance cet été dans une nouvelle tournée, appelée pour l'occasion 'Sixty'. Elle s'arrêtera dans 13 villes d'Europe à travers 10 pays, le tout pour 14 concerts en l'espace de deux mois.

Le coup d'envoi de cette tournée sera donné à Madrid, le 1er juin. Le 11 juillet, les Stones se produiront au stade Roi Baudouin à Bruxelles. C'est la première fois qu'ils y chanteront. Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood seront rejoints sur scène par le batteur Steve Jordan, qui remplacera Charlie Watts, décédé l'an dernier. Greenhouse Talent promet une production "avec une scène gigantesque, des jeux de lumière époustouflants et des images vidéo ultramodernes".

Avant cette tournée européenne, les Rolling Stones ont écumé les stades américains, qu'ils ont chaque fois remplis, lors de leur tournée 'No Filter' l'automne dernier. Ils ont vendu au total plus d'un demi-million de tickets. Les billets seront mis en vente vendredi matin, à 9h. Il faudra débourser entre 149 et 489 euros pour en acheter un.