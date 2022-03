Près de 500 boutons d'alerte pour des victimes de harcèlement

Concrètement, ce système est connecté via Bluetooth au smartphone de la victime, depuis lequel est passé l'appel, pour une arrivée de la police dans les 10 minutes. Les victimes de harcèlement peuvent se signaler auprès d'un service spécifique de la police afin de demander à utiliser ce dispositif d'alarme.

Un projet pilote mené à Gand depuis 2019 a fait ses preuves, ont indiqué les ministres Verlinden et Van Quickenborne. Quarante victimes, principalement des femmes âgées entre 30 et 40 ans, ont été munies de ce dispositif. Vingt et une alertes ont été données durant ce test, débouchant sur 10 arrestations.

Il en ressort également que 90% des utilisatrices se sentaient davantage en sécurité. En moyenne, après six mois, l'alarme harcèlement - qui présente en outre l'avantage de pouvoir être cachée - n'était plus nécessaire.

En Belgique, la police enregistre chaque année plus de 20.000 plaintes pour des faits de harcèlement, souvent commis par des ex-conjoints (62%) et dont l'auteur est un homme. "Notre gouvernement, la police et la justice estiment que ce problème est une priorité absolue", assurent les ministres de l’Intérieur et de la Justice.