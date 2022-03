Wouter Beke mandate un comité externe de surveillance pour l’accueil à la petite enfance

Le ministre Beke a indiqué ce lundi devant le parlement flamand avoir désigné un haut fonctionnaire, Leo Van Loo, et un comité de surveillance externe dirigé par le professeur Liesbeth Stevens, la directrice adjointe de l'institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes, pour se pencher sur les problèmes du secteur. Le premier aura notamment pour tâche de préparer un plan d'action portant sur l'accueil de la petite enfance, qui doit fixer des critères plus sévères d'octroi des autorisations pour ces établissements et favoriser une plus grande transparence.

Wouter Beke a également commandé un audit - qui devrait être bouclé d'ici l'été prochain - et a dit espérer que ces mesures supplémentaires permettront de "rétablir la confiance" des citoyens et des parents. Le parlement flamand devrait pour sa part voter mercredi la mise sur pied d'une commission d'enquête chargée d'examiner les manquements constatés dans l'accueil à la petite enfance et de proposer également des recommandations.