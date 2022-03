Jolien Wevers nommée coordinatrice flamande des sangliers

La population des sangliers est montée en flèche ces dernières années dans notre pays, et tout particulièrement en province du Limbourg et en Campines anversoise. Les dégâts causés par ces mammifères forestiers dans les champs et les jardins ont également augmenté. Et avec eux, les tensions entre les fermiers, les chasseurs et les amoureux de la nature. La coordinatrice, qui a pris ses fonctions il y a deux mois, veut donc s’attaquer au problème en collaboration avec toutes les parties impliquées.

"L’accent sera mis sur la prévention des dégâts", explique Jolien Wevers. "Je souhaite me concerter avec les citoyens concernés pour étudier la situation sur le terrain. Le but n’est pas d’éliminer tous les sangliers. Ce sont des animaux du terroir. Mais il faut parvenir à réduire à un minimum les dégâts qu’ils causent". L’an dernier, près de 3.000 sangliers ont été abattus par des chasseurs dans le Limbourg. C’est un millier en plus qu’en 2020, d’après les chiffres de l’Institut de recherche sur la Nature et les Forêts.