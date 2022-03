La procession du Saint-Sang aura bien lieu cette année à Bruges

La procession attire normalement chaque année quelque 40.000 personnes dans le centre historique de Bruges, en Flandre occidentale. Au total, 1.700 figurants et 300 autres personnes la font revivre.

"Dans des conditions normales, nous débutons les préparatifs en novembre, mais cette fois-ci nous avons choisi de ne pas lancer si tôt la majorité des préparatifs en raison de l'incertitude qui régnait. Pour organiser la procession, nous avions besoin d'être en code jaune, nous sommes donc très heureux et avons lancé la machine pour présenter une édition complète le 26 mai. Compte tenu du retard pris, ce sera une course contre la montre pour que tout soit prêt à temps", indique la Confrérie du Saint-Sang.

La procession débutera à 14h30 depuis le Dijver et pourra être suivie gratuitement le long du parcours. Des places assises en tribune seront mises en vente d'ici deux semaines.

Matthieu Clarysse, coordinateur général de la procession brugeoise, souligne que les organisateurs ne se sont pas croisé les doigts pendant les deux ans de pause forcée. "Tous les costumes ont été nettoyés, inspectés et réparés si nécessaire. Et il y a de nombreuses nouveautés. Le public peut s’attendre à quelques nouveaux chars prestigieux et plus de 450 nouveaux costumes. Nous avons évidemment eu le temps d’y travailler. Et puis la morphologie des gens change avec le temps, alors que les costumes datent des années 1970-80. Aujourd’hui, beaucoup de figurants sont plus grands et plus larges", précisait Clarysse.