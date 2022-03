Malines installe le premier village de conteneurs pour les réfugiés ukrainiens en Flandre

La ville de Malines, en province anversoise, va accueillir plus de 800 réfugiés arrivés d’Ukraine. Quelque 120 d’entre eux seront logés sur le terrain de l’hôtel Montréal, qui a fait faillite l’été dernier et qui est vide. Les réfugiés pourront s’installer dans les chambres de l’hôtel, mais aussi dans des unités de logement qui seront installées sur le parking de l’hôtel. Il s’agit d’une vingtaines d’unités sous forme de conteneurs, comportant une minuscule salle de bain et un coin cuisine, notamment. Les premiers quatre conteneurs ont été livrés et montés ce mardi.