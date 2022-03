La Belgique a déjà enregistré 10.000 réfugiés ukrainiens

L'annonce du Secrétaire d'Etat a été faite à l'occasion d'une visite du Roi et de la Reine au centre d'enregistrement au Heysel.

Sur la seule journée de lundi, 1.578 personnes avaient été enregistrées. Sammy Mahdi s'attend encore à 2.000 nouveaux enregistrements ce mercredi. Entre le centre Bordet et le nouveau centre du Heysel, la capacité de traitement a donc été largement augmentée.

"Le matin, il y a beaucoup de monde, mais hier il n'y avait plus personne quand on a fermé les portes", a commenté la porte-parole de l'Office des étrangers, Dominique Ernould. "On a pu enregistrer tout le monde. Lundi soir, il y avait quelques personnes qu'on n'a pas pu prendre. On ferme les portes à 17h30, mais on travaille encore jusqu'à 19h30 pour enregistrer les personnes à l'intérieur".

Ernould précise qu'il y a 42 guichets et qu'il y a la place pour en rajouter davantage, si nécessaire.