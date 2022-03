Un appel à projets "lutte contre la pauvreté et inclusion sociale" doté de 2 millions d’euros

L’émission "De Inspecteur" (Radio 2) de la VRT relayait tout récemment le témoignage de Sarah, mère célibataire d’un garçon de 9 ans, qui gagne environ 2.000 euros nets par mois mais éprouve des difficultés croissantes à nouer les deux bouts à la fin de chaque mois. "Je ne gagne pas mal ma vie et nous vivons de façon très simple. Depuis des années, nous passons cependant l’hiver à nous promener à la maison avec un bonnet" pour avoir suffisamment chaud. "Tout devient de plus en plus cher. L’inflation a augmenté de 8%. C’est de plus en plus difficile de garder la tête au-dessus de l’eau", racontait Sarah dans l’émission radio.

En changeant d’emploi il y a quelques années, Sarah a vu son salaire net passer de 1.600 à 2.000 euros par mois. Elle doit néanmoins continuer à faire preuve de créativité pour s’en sortir financièrement. "Quelque 90% de mon salaire passent dans les frais fixes : le loyer et la facture d’électricité, le téléphone et l’internet. Ensuite il y a les factures d’assurances, de la mutuelle, de l’école et des transports. Une fois tout cela payé, il me reste environ 200 euros pour manger et boire pendant le mois".

Sarah et son fils ont quelque 5 euros par jour pour s’alimenter. "C’est vraiment peu. Je suis devenue très créative et peux faire des repas alléchants avec très peu d’argent. Mais les soucis d’argent permanents causent beaucoup de stress", témoignait cette mère célibataire.

Les six derniers mois ont été particulièrement difficiles, avec la hausse du loyer et des prix de l’énergie. Elle craint la facture annuelle, malgré les économies de chauffage réalisées. Sarah constate aussi qu’elle doit se refuser beaucoup de plaisirs, comme aller boire un café avec des amies. "Ce sont 3 euros que je préfère consacrer à autre chose de plus essentiel". Sans même parler des soupers entre amies ou d’une invitation à domicile. Conséquence, Sarah est de plus en plus isolée.

Sarah ne parvient pas à économiser et ne peut donc envisager d’acheter un logement. Même louer autre chose est hors de question, les prix ayant trop augmenté. Un logement social ? "Je suis déjà depuis 4 ans sur la liste d’attente. Mais comme je gagne pas mal ma vie et que les listes d’attente s’allongent, mon espoir d’y accéder s’estompe de jour en jour".

Son fils et elle sont en bonne santé, mais "un problème de santé n’est même pas une option. Pour donner un exemple, mon fils est tombé vendredi à l’école. Pour aller le chercher, je devais interrompre le travail, et donc perdre quelques heures de salaire. Mais c’est de l’argent dont j’ai besoin pour acheter à manger pour le reste du mois".

Sarah se rend compte qu’elle n’est pas seule dans cette situation précaire. "Ces derniers temps, j’entends même les couples qui travaillent se plaindre de difficultés financières. Il y a beaucoup de Belges qui travaillent d’arrache-pied et qui ne s’en sortent pas. Je trouve cela pénible", témoignait Sarah au micro de Radio 2.