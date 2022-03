La VRT s’associe à d’autres médias flamands pour une grande action de soutien à l’opération Ukraine 12-12

Niels Destadsbader, Laura Tesoro, Bart Peeters et Bazart figurent, entre-autres, parmi les nombreux artistes flamands qui se produiront ce jeudi soir en direct pour récolter des fonds pour les victimes de la guerre en Ukraine.

L’émission de télévision d'une heure et demie commencera à 20h40. Outre les prestations artistiques, des reportages de Dina Tersago, Elodie Ouedraogo et Jeroom, Philippe Geubels, Erik Van Looy et Tom Waes sont également prévus.

Anna Hodorvskaya, la gagnante de la version ukrainienne de The Voice en 2013, se produira également avec la lauréate flamande de The Voice, Grace, la chanteuses Laura Tesoro et le candidat belge de l’Eurovision, Jérémie Makiese.