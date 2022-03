Abus de pouvoir à l’université : le recteur de l'UGent admet des erreurs personnelles

"Oui, je fais partie de cette culture universitaire qui n’a pas empêché les abus de pouvoir et je suis donc une partie du problème", déclarait sans détour le recteur Rik Van de Walle ce vendredi. "Du fait que j’ai passé toute ma vie dans cette culture, je ne voyais plus certaines choses. Nous devons l’accepter et le reconnaitre", réagissait le recteur de l’Université de Gand aux révélations faite par l’émission "Pano" de la VRT. Des agressions sexuelles et des abus de pouvoir envers des étudiants n’ont pas été sanctionnés de façon appropriée, malgré des plaintes.

"Permettez-moi de reconnaître, ici et maintenant, que nous avons parfois échoué. Permettez-moi, ici et maintenant, de m'excuser auprès de toutes les personnes pour lesquelles nous avons trop peu fait. Sans ambiguïté." Ces dernières semaines, plusieurs témoignages ont visé l'UGent, comme celui d'une étudiante approchée par un doctorant pour lui révéler des questions d'examens en échange de rapports sexuels.

Dans le reportage de l'émission Pano (VRT), plus de 30 étudiants qui préparent leur doctorat ont parlé d’humiliations, de harcèlement et d’abus de pouvoir provenant de supérieurs à la KU Leuven et l’UGent. "Pano" a notamment interrogé 21 chercheurs de l’université gantoise qui rapportent un comportement toxique venant d’un professeur. Il criait, aurait été impliqué dans des irrégularités financières et manquerait d’intégrité scientifique.

A la KU Leuven également, 14 doctorants ont témoigné à propos d’un professeur au comportement toxique.