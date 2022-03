Incendie au centre de recherche de l’UGent à Courtrai

C'est un bâtiment du VEG-i-TEC, de l'Université de Gand (UGent), qui est touché. Ce centre a ouvert ses portes en septembre dernier. Les recherches qui y sont menées portent sur le traitement des légumes et des pommes de terre et doivent contribuer à mettre au point des techniques plus durables et circulaires pour l'industrie.

Le feu a pris à l’extérieur du bâtiment. Les flammes montaient à plusieurs mètres de hauteur, causant un important dégagement de fumée noire. Vers 11h15, l’incendie était sous contrôle, mais l’arrosage se poursuivait.