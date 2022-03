L’action de soutien de médias flamands à l’Ukraine a permis de récolter 17,7 millions d’euros

Les groupes médias flamands VRT, DPG Media, SBS et Mediahuis organisaient jeudi une action commune. Une émission radio a été diffusée jeudi toute la journée, depuis la Groenplaats d'Anvers sur les chaines Radio 2, MNM et Studio Brussel de la VRT, mais aussi les chaines commerciales Qmusic, Joe et Nostalgie.

En soirée, c’était au tout d’une émission diffusée à la fois sur la chaîne Eén de la VRT et sur les chaines commerciales VTM et Play4. Elle était remplie de contributions d’artistes, mais aussi de témoignages de réfugiés ukrainiens tout juste arrivés en Belgique, ainsi que d’Ukrainiens et de Russes qui vivent dans notre pays de plus longue date.