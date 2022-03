La sortie du nucléaire reportée : le gouvernement fédéral veut prolonger deux réacteurs pour 10 ans

Maintenir deux réacteurs nucléaires en activité doit permettre de gagner du temps pour développer un éventail large de sources d’énergie renouvelables en Belgique, qui puissent ensuite prendre complètement le pas sur le nucléaire, en 2035 au plus tard.

Le gouvernement fédéral estime que deux centrales au gaz supplémentaires doivent être construites. "Nous constatons que la centrale au gaz de Vilvorde n’a pas reçu les permis nécessaires", précisait Alexander De Croo (photo). Il s’agit d’une décision de la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir. Mais le travail "du gestionnaire du réseau haute tension Elia a démontré qu’il existe suffisamment de capacité équivalente disponible ".

Le gouvernement adoptera aussi un paquet de mesures visant à stimuler la production d’énergie durable. Il s’agit, notamment, d’une réduction de la TVA à 6% pour les pompes à chaleur, les boilers solaires et les panneaux photovoltaïques en 2022 et 2023. La réduction de TVA sera appliquée aux habitations d’au moins de 10 ans d’âge. Des investissements supplémentaires dans les parcs éoliens en mer sont également prévus.

Cette décision s'accompagne d'un plan d'investissement d'1,16 milliard d'euros qui doit accélérer la transition vers la neutralité climatique. L'ambition est de quadrupler l'éolien en mer à 8 GW, de favoriser l'éolien terrestre grâce à des règles plus souples dans l'aviation et à la Défense, d'inciter davantage la rénovation et l'installation de panneaux solaires grâce à une diminution de la TVA, de doubler le transport ferroviaire de fret, etc. "On sécurise le présent et on investit dans l'avenir", a souligné le Premier ministre, Alexander De Croo.