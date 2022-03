Le gouvernement allouera une aide accrue aux CPAS qui accueillent des réfugiés ukrainiens

Parmi les tâches supplémentaires que les centres publics d’aide sociale doivent effectuer pour les réfugiés, il y a la recherche d'un logement, l'octroi d'un revenu d'intégration, l'orientation sociale, la résolution des problèmes administratifs... Et après la première phase d'aide d'urgence, "de nombreux autres défis suivront, comme le soutien psychologique des personnes souffrant de traumatismes, l'activation des personnes capables de travailler et le suivi des cas à plus long terme", indiquait la lettre de la VVSG au Premier ministre De Croo.

C'est pourquoi les CPAS demandent un soutien financier et opérationnel du gouvernement fédéral et des autorités régionales. La VVSG rappelle qu'il y a quelques années, un tel arrangement s'appliquait également à l'arrivée des réfugiés syriens. Et "on attend maintenant à beaucoup plus de monde, environ 200.000 personnes, dont la moitié au moins devra faire appel au CPAS". Le gouvernement fédéral a entendu cet appel à l’aide des CPAS.

Concrètement, les centres public d’aide sociale bénéficieront, pour tous les Ukrainiens fuyant la guerre et s'adressant à eux, d'un taux majoré de 135% de l'ERIS durant les 4 premiers mois, avant de passer à 125% pour toute la durée de l'accompagnement de chaque bénéficiaire ukrainien. Pour rappel, les ressortissants ukrainiens qui bénéficient du statut de protection temporaire sont considérés comme en séjour légal temporaire en Belgique. Ils bénéficient dès lors d'un accès notamment au droit au travail et à l'éducation, mais aussi à l'aide sociale octroyée par les CPAS.

Par ailleurs, une liste de questions fréquentes (FAQ) sera rédigée et rapidement mise à disposition des CPAS par le SPP Intégration sociale pour les soutenir et répondre à toutes leurs questions sur la prise en charge des ressortissants ukrainiens, précisait encore Karine Lalieux (photo).