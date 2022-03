Noor Vidts championne du monde du pentathlon avec un nouveau record de Belgique

La Vilvordoise Noor Vidts est âgée de 25 ans et entraînée par Fernando Oliva. Elle devient la troisième championne du monde de l'histoire de l'athlétisme belge (messieurs et dames confondus). Tia Hellebaut, sacrée en pentathlon à Valence en 2008, et Nafi Thiam, vainqueur de l'heptathlon à Londres en 2017 ont été les deux premières. La médaille de Noor Vidts est la 8e de notre pays dans les championnats mondiaux hivernaux disputés en salle et la 3e dans une épreuve multiple. Thomas Van der Plaetsen a décroché le bronze en heptathlon à Sopot en 2014.

Dès le premier coup du starter, ce vendredi matin, la bio-ingénieure de formation remportait le 60 m haies en 8.15 secondes, nouveau record personnel (1.095 pts). Elle terminait 2e de la hauteur, effaçant 1m83 (1.016) puis s'imposait au lancer du poids (14m03). À l'entame de la session du soir, sa meilleure marque dans le sable de la longueur était mesurée à 6m60, là encore le meilleur résultat en carrière.

La Belge a pulvérisé son record du 800 m pour signer le chrono de 2:08. 81, record personnel (le précédent était de 2:12.59 à Torun en 2021) et ajouter 982 points. De quoi lever les bras au ciel en franchissant la ligne, s'emparer du titre mondial et du record national. Cette meilleure performance belge absolue de Noor Vidts - elle a gagné 138 points sur son précédent record avec au passage trois PB partiel - dépasse de 25 points les 4.904 alignés par Nafi Thiam lors de son titre de championne d'Europe le 5 mars 2021 à Torun. Vidts est la première à effacer un record de Belgique de Thiam dans les épreuves multiples.