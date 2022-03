Les skieurs font honneur à Tomorrowland Winter, après deux ans d’épidémie

Le gouvernement français ayant supprimé depuis le 14 mars la quasi-totalité des mesures sanitaires mises en place en raison de la pandémie de Covid-19, Tomorrowland Winter pourra se dérouler à pleine capacité sans masques buccaux ni certificats de vaccination. Une partie des festivaliers skiera déjà en musique dès ce samedi, mais la scène principale du festival ne sera accessible qu'à partir du mardi 22 mars jusqu'au vendredi 25 mars.

L'affiche comprend plus de 100 artistes, principalement des DJ. De nombreux visages familiers de Tomorrowland seront présents, tant belges qu'internationaux. Il y aura notamment Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Netsky, Paul Kalkbrenner et Steve Aoki. Le producteur de tropical house Klingande et l'ancien footballeur français Djibril Cissé, qui s'est lancé dans une carrière de DJ, seront également de la partie.

Les scènes de Tomorrowland Winter seront réparties entre le domaine skiable et le village de l'Alpe d'Huez. La décoration sera similaire à celle du Tomorrowland anversois, mais dans des tons hivernaux. Le Crystal Garden, par exemple, sera une scène entièrement construite en neige et en glace.