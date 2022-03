De la neige pour le début du printemps, mais le reste de la semaine sera ensoleillé

Certains Belges ont dû être surpris, ce dimanche à l’aube, en regardant par la fenêtre. En divers endroits, de gros flocons de neige sont en effet tombés, mais sans rester longtemps au sol. "Actuellement, des averses venant de l’ouest se dirigent vers la Belgique en direction du littoral", indiquait le météorologue de la VRT, Frank Deboosere, tôt ce dimanche.

"Ce sont des averses hivernales avec du grésil ou de la neige fondante. Il fait frais également, et les températures ne dépasseront pas 10 degrés dans la plupart des régions. Mais des éclaircies s’annoncent plus tard dans la journée. C’est clairement la journée la plus froide de cette semaine", précisait le Monsieur Météo de la VRT.

Cette année, le printemps astronomique débute le 20 mars, "à 16h33 très précisément, et donc pas le 21 mars comme le pensent beaucoup de gens". Cela restera d’ailleurs le cas pour le reste de ce siècle, le printemps y débutant certaines années même le 19 mars. Le printemps météorologique débute le 1er mars, tout comme l’été, l’automne et l’hiver météorologiques débutent respectivement au début du mois de juin, septembre et décembre.