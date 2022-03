Deux commissions d’enquête au Parlement flamand en un an

Les journalistes politiques Ivan De Vadder (VRT) et Alain Gerlache (RTBF) proposent un podcast intitulé PLAN B, dans lequel ils évoquent les différences et les similitudes entre le paysage politique en Flandre et celui en Belgique francophone. En français quand ils parlent d’une situation en Flandre, et en néerlandais quand c’est un aspect en Belgique francophone qui leur sert de point de départ. Pour le 65e épisode de leur podcast, Ivan De Vadder évoque en français l’instauration d’une commission d’enquête parlementaire au Parlement flamand pour examiner les abus constatés en matière de garde d’enfants ces dernières semaines en Flandre. Des abus qui ont, notamment, mené au décès d’un bébé venant d’une crèche de Mariakerke, en région gantoise. C’est la 3e commission d’enquête de l’histoire du Parlement flamand, et la deuxième créée déjà cette année.