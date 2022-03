"Le conducteur a mis le pied au plancher et n’a pas freiné. C’était la panique"

Les citoyens présents étaient pris de panique, criaient et courraient dans tous les sens. "C’était vraiment la panique", confirme Loan. "Nous avons fait ce que nous pouvions. Il y avait une fille qui risquait de se retrouver sous les roues de la voiture folle. J’ai eu le temps de l’attraper et de la pousser dans l’herbe. Elle aurait tout aussi bien pu ne plus être vivante. C’est traumatisant".

“J’ai vu des gens pulvérisés dans les airs", témoignait Nicolas, comme l’avait fait aussi le bourgmestre de Strépy-Bracquegnies, Jacques Gobert. "Trois cents mètres plus loin, on a encore trouvé un gilles, mort. Là non plus, le conducteur ne s’est pas arrêté".

Un jeune qui a assisté à la scène était aussi visiblement en état de choc. "C’était une scène comme on n’en voit que dans les films. Il y avait des gens couchés sur le sol, du sang, des ambulances et la police. C’était horrible".