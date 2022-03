Une voiture fonce dans la foule au carnaval de Strépy-Bracquegnies : 6 morts et 10 blessés graves

Les instances communales de La Louvière ont précisé qu'un véhicule a percuté un "ramassage" de la société des gilles "Les Boute-en-Train" de Strépy-Bracquegnies ce dimanche tôt dans la matinée. Le groupe, qui se composait d'une centaine de personnes, venait de quitter la salle Omnisports pour remonter, via la rue des Canadiens, vers le centre du village.

La Ville de La Louvière a déclenché le Plan d'urgence communal. Le parquet de Mons est descendu sur les lieux du drame en début de matinée et s’exprimera plus tard dans la journée. "A l'heure actuelle, les différents présidents des sociétés ont choisi de poursuivre le carnaval", ont indiqué les autorités louviéroises en début de matinée. "Les moments officiels, notamment la remise des médailles et les feux d'artifice, prévus ce dimanche sont, eux, annulés". Les festivités ont cependant été suspendues en milieu de matinée, à la demande du bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert.

Divers devoirs d'enquête ont déjà eu lieu, a indiqué le substitut du procureur du Roi de Mons Damien Verheyen en conférence de presse, après 11h. Une reconstitution aura lieu afin de déterminer le trajet exact du véhicule "et de déterminer le mobile". Certains médias ont évoqué une course-poursuitre entre la voiture et la police. Il est apparu au courant de la journée que les deux trentenaires qui se trouvaient à bord de la voiture meurtrière rentraient d'un dancing et venaient de déposer une troisième personne.



"Dans l'état actuel de l'enquête, on sait qu'un véhicule a foncé dans un groupe de ramassage. La voiture était occupée par deux personnes qui ont été interpellées. Elles sont respectivement nées en 1988 et 1990, originaires toutes les deux de La Louvière.", a ajouté le substitut. Les deux personnes n'étaient pas connues des services pour des faits similaires. Une juge d'instruction a été saisie du chef de meurtre. "Dans l'état actuel de l'enquête, la piste terroriste n'est pas privilégiée", a-t-il ajouté.

Le Roi Philippe, la princesse héritière Elisabeth et le Premier ministre Alexander De Croo se rendront à 16h à Strépy-Bracquegnies pour se recueillir avec les familles des victimes et saluer l'effort des services de secours. Ils seront accompagnés de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et du ministre-président wallon Elio Di Rupo. De nombreuses personnalités politiques ont déjà exprimé leurs condoléances aux victimes et leurs familles.