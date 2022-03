Attentats de Bruxelles : des centaines d’objets et de bagages n’ont toujours pas retrouvé leurs propriétaires

Dans le local où s’entassent ces centaines d’objets personnels, Karima Douch constate l’odeur qu’elle retrouve à chaque fois qu’elle y entre, depuis le 22 mars 2016. Une odeur de vêtements brûlés et de vies ruinées.

"Nous sommes déjà 6 ans plus tard. Mais travailler ici reste une étape difficile", commente Karima Douch au micro de la VRT. "Malgré tout, cela donne toujours l’espoir de pouvoir ramener l’une ou l’autre chose à son propriétaire".

Grâce à Karima Douch, des centaines de personnes ont déjà récupéré leurs valises. Mais le local de l’aéroport reste encore et toujours rempli d'objets, ayant chacun une histoire et un visage. "Chaque bagage et chaque objet a évidemment énormément de valeur, et fait mal au cœur. Mais quand on voit les affaires d’enfants, comme des vêtements ou des jouets, on a alors immédiatement une boule dans la gorge", témoigne la policière.

Durant 6 années, Karima Douch s’est affairée à ouvrir toutes les valises, une par une, afin d’en retrouver les propriétaires. Certaines personnes restent introuvables, vivent trop loin, ou ne réagissent pas. D'autres n'osent tout simplement pas venir, ce retour à l’endroit du drame étant trop dur émotionnellement.

La policière garde toutefois l’espoir d’un jour pouvoir rendre l’intégralité de ces objets aux personnes à qui ils appartiennent.