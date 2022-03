Ceci n’est pas un pays exotique, mais bien des images incroyables tournées chez nous en Belgique

Outre le film, destiné aux salles de cinéma, une série documentaire est également prévue et sera diffusée sur Canvas (VRT) à l’automne prochain. Une plateforme numérique est par ailleurs en cours d’élaboration. L’objectif est qu’elle devienne la plus grande collection d'images de nature en mouvement du pays.

Le biologiste et réalisateur de télévision britannique David Attenborough nous a habitués à regarder d'impressionnants documentaires sur la nature. Il a toutefois rarement, voire jamais, filmé ce genre d’images en Belgique.

La maison de production Hotel Hungaria a voulu y remédier. Depuis mars 2019, deux équipes belges de tournage travaillent ainsi dans leur propre pays, en allant du parc naturel du Zwin, près de la mer, au fin fond de l’Ardenne. L'équipe à l'origine du long-métrage espère notamment que le film pourra rendre les Belges plus conscients de ce qui se déroule chez eux, souvent dans les coulisses.

On l’aura compris, le film "Notre nature" ambitionne de montrer la Belgique sauvage dans toute sa splendeur. Le résultat sera à découvrir dans les salles de cinéma dans exactement six mois. Il sortira d’ailleurs simultanément en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Plus tard dans l’année, il sera également diffusé en sept épisodes sur la chaîne télé Canvas.

Outre la VRT, Natuurpunt et l'Agence flamande pour la Nature et les Forêts (Natuur en Bos) ont également participé à ce projet.