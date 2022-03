Conner Rousseau, le lapin de "The Masked Singer" : "Je ne le referais plus, mais je ne vais pas m’excuser"

Depuis plusieurs années, les responsables politiques sont régulièrement invités dans les programmes flamands de divertissement. Ils sont par exemple monnaie courante dans l’émission "De Slimste Mens". Conner Rousseau y avait d’ailleurs également participé l’an dernier. Et c'est grâce à ce concours de "la personne la plus intelligente du monde" que la Flandre avait fait plus ample connaissance avec Bart De Wever, un lauréat peu beaucoup moins connu à l'époque.

"En tant que politique, il est certainement possible de tirer bénéfice d’une participation à "De Slimste Mens". C’est l’occasion de se montrer intelligent de différentes façons : non seulement grâce à ses connaissances factuelles, mais aussi via l'humour , en parvenant par exemple à identifier différents excréments d'animaux", souligne Ivan De Vadder (voir à ce sujet la vidéo ci-dessous).

"Je ne vois cependant pas de valeur ajoutée à chanter sous un masque", poursuit l’observateur politique. "Mais c'est ce que recherchent les responsables politiques aujourd'hui. Ils souhaitent montrer le plus large éventail possible d'eux-mêmes dans les médias. Pas seulement leur côté professionnel et sérieux", constate-t-il encore.