Les Belgian Tornados décrochent la médaille d'or aux Mondiaux d’athlétisme en salle

La Belgique s'est imposé en 3:06.52 devant l'Espagne (3:06.82) et les Pays-Bas (3:06.90), la Pologne (3:07.81), la République tchèque (3:07.98) et la Grande-Bretagne (3:08.30).

Évoquant plus largement la course, Kevin Borlée a ajouté : "on a très bien couru. On est tous restés très calmes quand les autres jouaient des coudes.

Tactiquement, on a fait ce qu'il fallait. Tout s'est déroulé comme on l'espérait."

"On ne pouvait pas rêver mieux", déclara après sa descente du podium Julien Watrin, qui lança l'équipe et passa le témoin en première position à Alexander Doom. "Avoir une médaille mondiale c'était déjà super, mais alors une or. On est tous super contents. On va célébrer cela tous ensemble. C'était une course vraiment super chouette avec une explosion de joie à la fin."