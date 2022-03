Les personnes d’origine subsaharienne subissent encore toujours le racisme dans notre société

A l'occasion de la Journée internationale contre le racisme, Unia publie un rapport sur les discriminations dont sont victimes les personnes d'origine subsaharienne en Belgique et formule une série de recommandations. C'est dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'éducation que la discrimination et l'inégalité dont souffre ce groupe sont le plus durement ressenties. Le contraste entre leur niveau d'éducation parfois élevé et leur faible niveau d'emploi est frappant.

Els Keytsman, directrice d'Unia, constate que la couleur de la peau joue encore trop souvent un rôle dans notre société. "Ce qui ressort de nos recherches, plus la couleur de votre peau est foncée, plus vous devez faire face à la discrimination et au racisme."