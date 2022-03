Malgré un récent scandale, Marc Overmars débarque à l'Antwerp : "Ce qui s'est passé à l'Ajax ne se reproduira pas"

A l'Antwerp, Marc Overmars, qui a signé un contrat de quatre ans, va reprendre les tâches de Luciano d'Onofrio, qui avait quitté la Métropole l'année dernière. Ses fonctions avaient depuis été reprises par le directeur général Sven Jacques.

"Nous avons dit à Marc quelles étaient nos valeurs", a indiqué Sven Jacques lors de la conférence de presse de présentation d'Overmars. "Nous sommes aussi un club qui veut donner une seconde chance aux gens. Nous n'avons pas consulté au préalable les membres féminins du personnel".

"Je veux tourner la page de l'Ajax et entamer un nouveau chapitre ici", a déclaré Marc Overmars. "Mon départ de l'Ajax a été regrettable. Je dois surmonter cela et aller de l'avant, c'est ce que je vais faire maintenant. Ce qu'il s'est passé à l'Ajax n'a pas eu d'influence dans mes discussions avec l'Antwerp, qui se sont bien déroulées. Cela ne se reproduira plus".

Marc Overmars était directeur sportif de l'Ajax depuis 2012. Depuis, l'Ajax a été quatre fois champion des Pays-Bas (2013, 2014, 2019 et 2021), remporté deux Coupes (2019 et 2021), joué la finale de l'Europa League 2017 et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en 2019.

Marc Overmars, international néerlandais à 86 reprises, va maintenant tenter de rebondir sur les rives de l'Escaut. "C'est un beau challenge. Je vois le potentiel de croissance de la ville et du club. Je suis venu à Anvers pour gagner", ajoute Overmars, qui dit ne pas encore avoir parlé à l'entraîneur Brian Priske.

Marc Overmars avait joué de 1992 à 1997 à l'Ajax Amsterdam, puis a évolué à Arsenal, au FC Barcelone et à Go Ahead Eagles, où il avait entamé sa carrière de dirigeant en devenant commissaire des affaires football en 2005.