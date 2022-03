A Gand, un bateau solaire transporte des marchandises uniquement grâce à sa propre énergie

À Gand, la société SmartShip a présenté un bateau à énergie solaire qui devrait constituer une alternative écologique et bon marché au transport de marchandises par la route. "Il est certain que maintenant que les prix du carburant augmentent, il y a un marché pour cela", a déclaré Geert Dekleermaeker, PDG de SmartShip. L'Allemagne, la France et la Suède sont déjà intéressées.