Les timbres-poste libellés en francs belges valables jusqu’en 2028

Les derniers timbres en francs belges et en euros ont été respectivement vendus en 2002 et en 2011. Depuis 2011, seuls les timbres portant une unité d'affranchissement (1, 2, 3, etc.) sont vendus en Belgique. Mais 0,25 % de l'intégralité des lettres envoyées sont encore affranchies en francs belges et 1% en euros, avait indiqué en juin dernier la ministre en charge des services postaux, Petra De Sutter, lorsqu'elle avait fait part de son intention de prolonger la validité de ces timbres.

La Belgique est ainsi, avec la France et l'Italie, l'un des derniers pays européens à autoriser l'affranchissement des courriers en ancienne monnaie nationale. À l'inverse, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, l'Irlande, l'Autriche et le Luxembourg avaient banni leurs anciens timbres-poste dès le passage à la monnaie unique, selon la ministre écologiste flamande.

En Belgique, les machines de tri postal ne reconnaissent plus tous les anciens timbres, ce qui nécessite un traitement manuel.