Un nouveau centre de visiteurs à Dessel sur le traitement des déchets radioactifs

Tabloo, "c'est un projet pionnier", a expliqué Marc Demarche, directeur général de l'organisme national chargé de la gestion des déchets radioactifs. D'ici quelques années, une installation de stockage en surface pour les déchets de faible et moyenne activité et de courte durée de vie sera mise en service sur le site. "Nous avons réussi à générer une vaste assise sociétale pour le stockage des déchets radioactifs. L'idée des partenariats avec les habitants de Dessel et de Mol a constitué une première en Belgique, qui a été un véritable précurseur avec ce modèle participatif. Plusieurs pays sont d'ailleurs en train de s'en inspirer", a poursuivi Marc Demarche.

Actuellement, ces éléments sont entreposés dans des bâtiments spécialement adaptés chez Belgoprocess, une filiale de l'Ondraf. Mais ces lieux ne sont pas conçus pour l'éternité et il fallait trouver un nouvel emplacement pour stocker les déchets.

Les deux ministres de tutelle de l'Ondraf, celui de l'Économie Pierre-Yves Dermagne et celle de l'Énergie Tinne Van der Straeten, étaient présents ce mardi. Avec la future sortie du nucléaire, "le démantèlement et la gestion des combustibles irradiés représentent le chantier le plus long, le plus coûteux et le plus délicat que notre pays n'ait jamais connu et qui impliquera les générations futures. L'éducation, la transmission d'information sont primordiales: on ne peut pas laisser en héritage nos déchets sans le mode d'emploi", a déclaré Tinne Van der Straeten.

L'attraction phare de Tabloo est l'exposition interactive où les visiteurs découvriront la gestion des déchets radioactifs en plusieurs phases (les déchets sont placés dans des fûts de métal, puis dans des boites de béton aux murs épais de 12 cm, puis dans des bunkers de béton armé aux murs épais de 70 cm, et enfin dans des bunkers couverts d’une couche de protection de 4,5 mètres), mais aussi les recherches en cours sur les applications nucléaires.