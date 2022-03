Une première dans le Limbourg : une entreprise de pompes funèbres propose un dernier voyage en voiture électrique

"Les véhicules mortuaires de transfert Mercedes existent déjà en modèle électrique depuis un certain temps", déclare Maarten Stulens de Papillon Uitvaartzorg à Maasmechelen.

"Mais les corbillards électriques n'existaient pas encore. Nous avons fait modifier notre voiture, une Tesla, par une entreprise des Pays-Bas.

L’avantage c’est que ce véhicule ne fait pas de bruit, nous n'avons plus à passer devant la famille dans un cortège funèbre avec un moteur vrombissant.

Une Tesla comme celle-là a un prix, bien sûr. "Elle s'accompagne des coûts nécessaires, mais c'est aussi une carte de visite", poursuit Maarten Stulens. "De plus en plus de secteurs passent aux voitures électriques. Je pense qu'il est important d'être innovant dans le secteur funéraire également. Et dans un tel cortège funéraire, il est agréable que tout soit désormais silencieux et que nous n'ayons pas à rouler devant la famille avec un moteur vrombissant."