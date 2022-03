Almaci quitte la présidence de Groen: "Laisser la place à d’autres, cela fera du bien au parti"

"Je pensais déjà depuis un certain temps à remettre mon mandat de présidente de parti. J'attendais le bon moment. Mais, en politique, le bon moment peut parfois se faire attendre longtemps, même si l'on a déjà gravé dans le marbre que l'on va partir. Et pour ma famille, le bon moment, c'était plutôt hier qu'aujourd'hui. Je choisis donc maintenant de m'occuper davantage des gens qui me sont proches", a-t-elle déclaré. Almaci (46 ans) estime en outre qu’elle doit laisser la place à quelqu’un d’autre, "cela fera du bien au parti". Les membres de Groen devront choisir un nouveau président ou une nouvelle présidente avant l’été 2022.

La présidente des Verts flamands se dit fière du parcours de son parti sous sa direction, en particulier du résultat des élections communales de 2018 qui ont permis aux écologistes de s'implanter un peu plus sur le terrain local. La progression aux élections législatives de 2019 n'a pas été à la hauteur des espérances, reconnaît-elle. Et la période qui a suivi ne fut pas "évidente".

Groen a toutefois choisi de prendre ses "responsabilités" en montant dans le gouvernement De Croo, une participation dans un exécutif que les écologistes flamands n'avaient plus connue depuis 2004 et qui n'est pas de tout repos.

"La croissance de Groen, la transition vers un parti de gestion a signifié pour nous une période de transition. Alors que nos ministres livraient un travail formidable, le parti n'était pas toujours au mieux de sa forme - il a fallu parfois chercher, ça ne sert à rien de le cacher. Après un processus interne de renouvellement, il est temps de redémarrer. Cela se fera sans moi en tant que présidente et cela me paraît sain, a expliqué Mme Almaci.