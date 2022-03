Covid-19 : plus de 10.000 contaminations par jour, 178 patients aux soins intensifs

L’infectiologue Erika Vlieghe (photo) indique que la remontée des chiffres correspond à une nouvelle vague de contaminations, bien qu’elle ne soit pas très prononcée. "Reste à voir comment cette nouvelle vague va évoluer. Elle ne doit pas être particulièrement importante, comme cet hiver. Ce peut être seulement une poussée d’infections", précise Erika Vlieghe.

L’infectiologue rappelle qu’il est important de continuer à respecter les règles sanitaires de base pour endiguer la propagation du virus. Elle trouve dommage que trop de gens oublient complètement les bonnes habitudes que nous avions prises depuis le début de l’épidémie. "Le corona n’a pas encore disparu, alors que la grippe et les infections des voies respiratoires ont refait leur apparition".

Erika Vlieghe souligne une nouvelle fois l’importance d’une bonne aération des locaux, celle de faire un autotest avant de rencontrer quelqu’un, et de se voir de préférence à l’extérieur. Pour les personnes immunodépressives, il est important de se protéger avec un masque FFP2 dans les endroits de plus grande affluence.

Et la vaccination? Le 20 mars, 9.228.190 de personnes avaient reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus et 9.119.831 de citoyens (soit 79% de l’ensemble de la population) étaient entièrement vaccinés. Et puis 7.084.350 de personnes (61% de toute la population du pays) avaient aussi reçu un 2e rappel (booster). Au total, ce sont 25,2 millions de doses de vaccins qui ont déjà été administrées dans notre pays.