Inspiré par l’exploit de sa sœur Zara, Mack Rutherford a décollé pour un tour du monde en solo

"On a dû modifier l'itinéraire à cause de la guerre en Ukraine", a expliqué Mack Rutherford aux journalistes peu avant le décollage dans un aéroport minuscule situé près de la ville de Radomir, à une heure de route de la capitale, Sofia. "Je ne passe plus par la Russie mais par le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Corée du Sud et le Japon pour gagner ensuite les États-Unis", a précisé l’adolescent de 16 ans, vêtu d'une combinaison et portant une casquette de baseball bleue. Ce fils d’un ancien pilote de l’armée britannique stationné en Belgique et d’une mère flamande également pilote possède son brevet de pilote depuis l’âge de 15 ans.

La guerre en Ukraine n'a pas dissuadé cet aventurier précoce de se lancer dans un défi qu'avait déjà relevé sa sœur, Zara (photo), à l'âge de 19 ans auparavant. Il a pris les commandes pour la première fois dès 7 ans et veut battre le précédent record établi par un Britannique de 18 ans, Travis Ludlow, qui y est parvenu l'année dernière.