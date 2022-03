Plus de 6.000 postes vacants en Flandre dans le secteur de l'accueil de la petite enfance

Le secteur comptait en 2021 un total de 6.267 offres d'emploi vacantes en Flandre, ce qui représente une augmentation de 54% par rapport aux quelque 4.000 offres non rencontrées en 2020. En 2013, ce chiffre était encore de moitié moindre. La députée Celia Groothedde (photo) parle d’un "record dramatique" en 2021.

"Les chiffres prouvent que l’approche du gouvernement ne fonctionne pas. Le problème a enflé de manière structurelle", dénonce l'élue écologiste. "Depuis le dernier décret sur l'accueil de la petite enfance, le secteur se plaint de l’importante charge de travail, du manque de jeunes qui se forment à ces métiers, et réclame une professionnalisation et un plus grand soutien. C'est intenable".

Celia Groothedde estime que le secteur souffre d’un sous-financement systématique et d’un manque criant de reconnaissance. Elle reproche au ministre de la Santé Beke de repousser sans cesse le problème, ce qui accroit la situation de crise.

Le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke, reconnaît le manque de candidatures dans ce secteur. "Mais c'est dû en premier lieu au fait que nous avons investi dans la création de 7.000 places supplémentaires. Avec ces nouvelles places, il y a forcément plus d'offres d'emplois à combler", a commenté le ministre.

"Cette législature, quelque 120 millions d’euros sont investis dans l’accueil à la petite enfance en Flandre, mais nous nous rendons compte qu’il reste encore beaucoup à faire", précisait le ministre via son porte-parole.