Quatre nouveaux centres fermés pour personnes en séjour irrégulier forcées au retour

"Cette décision historique marque un véritable tournant. Nous créons plus de capacité de retour que jamais et pouvons faire un pas de géant dans la politique de retour de notre pays", soulignait le Secrétaire d’Etat à la Migration Sammy Mahdi (photo). Les trois nouveaux centres pour migrants illégaux se situent à Jumet (près de Charleroi), à Zandvliet (près d'Anvers) et à Jabbeke (près de Bruges).Ce dernier remplacera d'ailleurs l'actuel centre fermé de Bruges.

Un centre de départ sera par ailleurs établi à Steenokkerzeel (Zaventem): les personnes n'y resteront idéalement qu'un jour ou deux pour permettre un retour rapide vers le pays d'origine. Le gouvernement fédéral a approuvé rapidement le marché public pour le développement de ce projet.

La Belgique compte six centres fermés d'une capacité maximale de 635 places. Avec la construction de trois nouveaux centres et de ce centre de départ, la capacité totale passera à 1.145 places, soit plus de 500 supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Les appels d’offre pour le bâtiment de Steenokkerzeel seront publiés cette semaine, la construction pouvant commencer en 2024. Pour les centres de Jabbeke, Jumet et Zandvliet, la construction est prévue entre 2027 et 2029.