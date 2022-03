Alerte smog : la vitesse limitée à 90 km/h sur plusieurs axes routiers ces prochains jours

Les plans d'actions régionaux seront activés vendredi et samedi en raison des fortes concentrations en particules fines relevées dans l'air, indique jeudi la Cellule interrégionale de l'Environnement (Celine). Concrètement, cela signifie qu'une limitation de vitesse à 90 km/h s'appliquera notamment sur un certain nombre d'axes routiers et autoroutiers.