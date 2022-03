Sommet de l'OTAN : De Croo annonce que la Belgique consacrera un milliard d'euros supplémentaires à la Défense

Selon Ludivine Dedonder, le montant d'un milliard d'euros libéré servira à augmenter à court terme le niveau de préparation et de réactivité de l'armée dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine, de l'activation par l'OTAN de sa force de réaction rapide et de l'évolution incertaine du contexte géostratégique.

Cette enveloppe permettra une hausse du budget de la Défense de 450 millions d'euros en 2022 - une augmentation de plus de 10% cette année -, et de 275 millions pour les années 2023 et 2024, a précisé l'entourage de la ministre belge de la Défense.

L'investissement supplémentaire doit permettre l'injection de moyens sur des priorités, comme la reconstitution des stocks de munitions, l'amélioration de la disponibilité opérationnelle des systèmes d'armes (comme la flotte de véhicules blindés), l'équipement et la protection des soldats, le renseignement et la cybersécurité et l'amélioration des Infrastructures et la résilience, a-t-on précisé de même source en rappelant la volonté de la ministre d'oeuvrer à la "reconstruction" et à la "transformation" du département de la Défense pour répondre aux défis contemporains, également dans un cadre européen.