Il y a 30 ans, Dirk Frimout devenait le premier Belge dans l'espace : "Les images me touchent encore"

En tant que premier Belge à avoir été dans l’espace, Dirk Frimout est devenu célèbre du jour au lendemain dans son pays. Une sorte de héros national. En juin 1993, le roi Baudouin lui concédait d’ailleurs la noblesse héréditaire et le titre personnel de vicomte. Frimout avoue n’avoir jamais pensé qu’on s’intéresserait autant à lui à la suite de son exploit. "Je faisais volontiers des recherches scientifiques, avec des instruments et des mesures, mais on ne peut plus le faire par la suite. On ne cesse de vous solliciter pour tout et n’importe quoi".

"J’ai tout de même pu aider d’autres scientifiques. En associant mon nom à leurs projets, ils ont reçu de l’argent pour les mener à bien. Pour la science en Belgique, cela a aussi été une stimulation. Moi-même, je n’ai finalement plus pu faire ce que j’aimais faire. Cela a changé ma vie".

"Aujourd’hui encore, quand j’arrive quelque part - certainement en Belgique -, on me reconnait. Heureusement que je parle encore volontiers de mon vol dans l’espace. Mais mon épouse s’en lasse", souriait Frimout. "Je suis encore toujours reconnaissant d’avoir reçu une telle opportunité", indique humblement le premier astronaute belge.