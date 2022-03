Les leaders des 30 pays de l’OTAN réunis à Bruxelles dans le cadre d’un sommet extraordinaire sur l’Ukraine

Les chefs d'État et de gouvernement des trente pays de l'OTAN ont tenu ce jeudi à Bruxelles un sommet extraordinaire, entièrement dédié à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Ils ont notamment décidé de renforcer leur dispositif militaire en Europe de l'Est, à court et à long terme. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a ainsi annoncé que les groupements militaires de l'OTAN stationnés sur le flanc oriental de l'Alliance ont été équipés contre une possible attaque nucléaire, chimique ou biologique venant de la Russie.