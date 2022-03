Petites fesses rayées et grandes oreilles : Xandor le petit okapi a vu le jour au Zoo d’Anvers !

L'okapi Lindi a mis au monde ce joli poulain plein de vitalité le 23 février dernier. Le Zoo d’Anvers a donc attendu un certain temps avant d’annoncer l’heureuse naissance. "Les okapis sont des animaux exotiques et il y a un mois, il faisait encore très froid. Un nouveau-né est très fragile et doit rester près de sa mère", explique Ilse Segers. Pour le moment, le petit bébé restera d’ailleurs bien au chaud dans l'écurie.