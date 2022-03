Un joggeur qui avait mortellement poignardé un chien a été condamné à 5 mois de prison avec sursis

Selon le joggeur, la mort de Dribbel est le résultat d'un concours de circonstances. "Je me promenais dans une zone déserte à ce moment-là. De nulle part, un chien est soudainement sorti de la forêt et s'est précipité sur mes jambes. J'ai pensé que l'animal était très agressif et j'ai paniqué", a déclaré la joggeuse au tribunal de Termonde lors de l'audience.

"Son propriétaire a appelé pour dire qu'il ne ferait rien, mais j'avais l'impression qu'il n'avait aucun contrôle sur l'animal. Quand le chien a continué à me suivre, dans la panique et dans une réaction instinctive, j'ai sorti mon couteau et je l'ai poignardé."