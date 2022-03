Un tiers des réfugiés ukrainiens sont accueillis en Flandre

Depuis lors, le nombre tourne autour des 1.400 à 1.500 par jour. L'objectif que la Flandre s'était fixé de créer rapidement 6.000 places publiques d'accueil a entretemps été atteint. D'ici la fin du mois, la Région espère disposer d'une capacité totale de 18.000 places.

En ce qui concerne l'accueil chez des particuliers, une procédure de contrôle de qualité est en préparation et sera communiquée cette semaine aux communes. Le 18 mars dernier, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi ont envoyé une circulaire aux bourgmestres et chefs de corps, notamment, à propos des modalités de contrôle des familles candidates à l'hébergement des personnes fuyant l'Ukraine.