Visite de Joe Biden à Bruxelles : voici les axes et transports qu’il vaut mieux éviter ces jeudi et vendredi

De nombreux appels à éviter de circuler vers et dans Bruxelles ont été lancés ces derniers jours compte tenu de la présence jeudi et vendredi du président américain Joe Biden, qui participe aux sommets de l'OTAN et de l'UE sur la situation en Ukraine. Voici, en résumé, les routes et les transports en commun qu’il vaut mieux éviter dans la capitale.