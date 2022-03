La crise alimentaire au cœur des discussions du G7 à Bruxelles

Les pays du G7 se sont accordés sur le renfort de leur coopération pour mettre fin à "l'agression injustifiée, non provoquée et illégale de la Russie et le choix du président russe Vladimir Poutine contre l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine", indique le communiqué officiel publié à l'issue de la réunion. Les pays membres se sont entretenus de la manière de répondre aux conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine, alors que cette dernière et son envahisseuse sont de grandes productrices de céréales.

"Une crise alimentaire sans précédent" s'annonce, a souligné Emmanuel Macron (photo). "Le choix de la Russie, gravissime et irresponsable" mène à une tension sur les prix et entraîne des difficultés pour beaucoup de pays en Afrique, au Moyen et Proche-Orient, "de s'approvisionner en blé et en céréales de manière générale", a pointé le président français, citant en particulier l'Égypte qui dépend "à 80%" des deux pays en guerre pour ses céréales.

"Nous ne pouvons pas rester impuissants et devons réagir", estime Macron, appelant la Russie à autoriser les semis en Ukraine au risque d'aboutir à une famine d'ici 12 à 18 mois. Au-delà des tentatives pour mettre fin à cette guerre, la France a aussi plaidé pour la mise en place d'un plan d'urgence, pensé en collaboration avec l'Union africaine, afin d'éviter cette famine.

Trois piliers ont été décrits par le président français: commercial, solidaire et de production. Le premier consiste notamment à libérer les stocks de céréales en cas de crise et à lever les restrictions sur les exportations de céréales par des pays craignant des pénuries. Le pilier "solidarité" renvoie à la préparation aux effets de cette crise alimentaire, notamment en augmentant les seuils de production "si possible". Le président français a plaidé pour la mise en place d'un mécanisme d'allocation de volumes "pour garantir l'accès à tous, en suffisance et à des prix raisonnables" aux céréales.

Le dernier pilier consiste à soutenir les pays les plus concernés par les difficultés d'approvisionnement pour qu'ils produisent davantage sur leurs sols. "Nous restons déterminés à surveiller la situation de près et à faire ce qu'il faudra pour prévenir et répondre à l'évolution de la crise mondiale de la sécurité alimentaire", stipule le communiqué commun du G7. (…) "Nous nous engageons à fournir un approvisionnement alimentaire durable à l'Ukraine et à poursuivre le soutien des efforts de production ukrainiens."