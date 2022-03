Le Belge Michel reconduit pour un second mandat à la tête du Conseil européen

L'ancien Premier ministre Charles Michel (photo, à dr.) a été reconduit à l'unanimité, jeudi au sommet européen de Bruxelles, pour un second mandat de deux ans et demi à la présidence du Conseil européen, le cercle des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. L’information provient de son porte-parole. Michel a reçu notamment les félicitations du président américain Joe Biden, à son arrivée au Conseil (photo), qui a avoué qu’il rêvait également d’un second mandat de président.