Sommet européen : les USA vont accueillir 100.000 réfugiés et renflouer l'UE en gaz liquéfié

Les 15 milliards de m3 promis par les USA doivent remplacer les livraisons de GNL de la Russie à l'UE, a expliqué Ursula von der Leyen, lors du point presse de ce vendredi matin à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. D'ici 2030, la Commission et les États membres devraient garantir une demande de quelque 50 milliards de m3 de GNL américain supplémentaire, tout en restant sur la ligne de la trajectoire zéro-carbone, selon ce nouveau partenariat énergétique.

Ce volume correspond à un tiers des fournitures de gaz de la Russie à l'UE, selon la présidente de la Commission européenne. Elle souligne qu'il faudra s'assurer que les infrastructures utilisées pour le gaz aujourd'hui puissent l'être à l'avenir pour l'hydrogène vert. "Il s'agit d'un accord de gouvernement à gouvernement qui fixe le cadre dans lequel les entreprises énergétiques peuvent opérer sur le marché. Il est crucial, car il permet aux entreprises américaines actives dans le secteur du GNL de savoir que le gouvernement américain fixera des conditions favorables pour leurs exportations vers l'Europe", expliquait-on à la Commission.

Des simplifications sont notamment attendues pour les permis et la construction de nouveaux terminaux gaziers. Joe Biden a rappelé que son pays, qui est exportateur net de carburants, a déjà édicté un embargo sur le gaz et le pétrole russe, mais il comprend que l'Europe ne puisse faire de même aussi rapidement. "Les États-Unis se réjouissent de la déclaration forte de l'Union européenne, plus tôt ce mois-ci, s'engageant à réduire rapidement sa dépendance en gaz russe", a souligné Biden.

Pour rappel, le Premier ministre belge Alexander De Croo (photo) avait mis en garde, jeudi à son arrivée au sommet européen de Bruxelles, contre l'effet selon lui "dévastateur" qu'aurait un embargo de l'Union européenne sur les importations de gaz et de pétrole russes.

Les USA et l’UE ont aussi annoncé la création d'un groupe de travail conjoint pour réduire la dépendance de l'Europe aux carburants fossiles russes et assurer la sécurité énergétique de l'Ukraine. Washington et Bruxelles renforcent en outre leurs engagements sur le déploiement des énergies renouvelables (en particulier l'éolien offshore), la réduction de la demande en gaz et l'efficacité énergétique. "Ce partenariat doit être une opportunité pour accélérer nos progrès vers un futur à zéro-émissions nettes", a souligné le président américain.