Vaccinopolis, le centre de test des candidats-vaccins, ouvert à Anvers

L'établissement servira à tester et évaluer, en collaboration avec l'Institut des maladies tropicales, des candidats-vaccins pour toutes sortes de maladies infectieuses. Le but est d'accélérer la lutte contre toutes les maladies, existantes ou à venir. Des recherches seront également menées pour améliorer les sérums contre la grippe.

"Ce centre place la Belgique sur la carte du monde. Ensemble avec nos partenaires, nous bâtissons un écosystème innovant pour la lutte contre les pandémies", a commenté le vaccinologue de l'Université d'Anvers, Pierre Van Damme (photo).

C’est une urgence, estiment les initiateurs du projet. Le climat change, la densité augmente, nous voyageons plus fréquemment et nous vivons plus vieux. Ces évolutions participent à l'accélération de la transmission des virus.

Il n'existe aucun centre de ce type et de cette ampleur en Europe. Ce qui le rend unique, c'est la possibilité de mener des études CHIM (Controlled Human Infection Model), où l'on administre une dose réduite du virus après avoir vacciné le sujet.